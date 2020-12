Winnaar Nobelprijs voor de Vrede: hongerpandemie erger dan corona

Ongeveer 270 miljoen mensen wereldwijd, gelijk aan de gecombineerde bevolking van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, staan ​​op de rand van de hongerdood, stelde David Beasley van het WFP tijdens de ceremonie die online werd gehouden. Het WFP, dat de medische logistiek coördineerde tijdens de coronaviruspandemie, werd in oktober uitgeroepen tot winnaar van de prijs voor 2020.

‘Door zoveel oorlogen, klimaatverandering, het gebruik van honger als politiek en militair wapen en een wereldwijde gezondheidspandemie die dit allemaal exponentieel erger maakt, marcheren 270 miljoen mensen naar de hongerdood,’ zei Beasley.

Online uitreiking

‘Niet voldoen aan hun behoeften zal een hongerpandemie veroorzaken die de impact van Covid zal overstijgen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, van die 270 miljoen zijn er 30 miljoen voor hun overleving 100 procent van ons afhankelijk”, voegde hij toe.

In plaats van de gebruikelijke ceremonie in het stadhuis van Oslo met hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Noorse koning Harald, bleven de WFP-functionarissen in hun hoofdkwartier in Rome vanwege de coronapandemie.

De uitreiking van de overige Nobelprijzen, voor geneeskunde, natuurkunde, scheikunde, literatuur en economie, is ook online. Die worden traditioneel in Stockholm uitgereikt.