Wit-Rusland sluit grenzen vanwege pandemie

In het woensdagavond gepubliceerde decreet staat dat de maatregelen na tien dagen van kracht worden. Inwoners van het Oost-Europese land hebben dan een geldige reden nodig om het land te verlaten. Buitenlandse bezoekers worden niet tegenhouden als ze naar Wit-Rusland reizen, maar moeten dan wel tien dagen in quarantaine.

Het oppositiegezinde medium Nexta Live, dat via sociale media berichten publiceert, schrijft dat sprake is van ‘een nieuw IJzeren Gordijn”. Op sociale media wordt gespeculeerd over waarom de regering nu besluit tot zo’n grenssluiting. ‘De echte reden is dat te veel mensen willen vluchten voor dit onderdrukkende regime”, speculeert een Twitteraar.

Al maanden onrustig

Het is al maanden onrustig in Wit-Rusland, dat soms ‘de laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd. President Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht en wil nog niet van wijken weten. Boze burgers gaan sinds augustus massaal de straat op omdat ze denken dat verkiezingsfraude is gepleegd om de 66-jarige leider in het zadel te houden.

Wit-Rusland heeft ook te maken met een braindrain. Buurlanden lokken mensen en bedrijven weg met belastingvoordelen en snelle migratieprocedures. De Wit-Russische premier Roman Golovtsjenko stelde onlangs maatregelen in het vooruitzicht om een uittocht van jongeren te voorkomen.