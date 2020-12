Moderna test coronavaccin op tieners

Farmaceutisch bedrijf Moderna test zijn coronavaccin nu ook op tieners. Zo’n 3000 Amerikaanse jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud zullen het vaccin of een placebo toegediend krijgen de komende tijd. De eerste deelnemers aan het onderzoek zijn inmiddels ingeënt.

De deelnemende jongeren zijn gezond en worden een jaar gevolgd. In het voorjaar van volgend jaar moeten echter de eerste resultaten al beschikbaar komen, waardoor het vaccin van Moderna mogelijk al voor het begin van het volgende schooljaar goedgekeurd kan worden voor gebruik bij tieners.

Topman Stéphane Bancel van Moderna zegt dat zijn bedrijf vertrouwen heeft gekregen door de voorlopige resultaten van de tests op volwassenen. Daaruit bleek dat het vaccin veilig en zeer effectief is. ‘Dit onderzoek bij jongeren zal ons helpen te bepalen hoe veilig en effectief ons vaccin is bij deze belangrijke leeftijdsgroep. We hopen een veilig vaccin te kunnen bieden zodat tieners weer op een normale manier terug naar school kunnen.’

Moderna heeft al aanvragen lopen in onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie voor een noodgoedkeuring voor zijn coronavaccin.