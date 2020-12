Rusland wil stijgende voedselprijzen onder controle krijgen

De Russische regering heeft beloofd maatregelen te nemen om de voedselprijzen te stabiliseren. Dat gebeurde nadat president Vladimir Poetin zijn onvrede had getoond over de stijgende prijzen van levensmiddelen als brood, suiker en meel.

‘We moeten concrete maatregelen nemen om de prijzen van goederen die belangrijk zijn voor mensen feitelijk te bevriezen, zoals het staatshoofd heeft verzocht”, zei premier Michail Misjoestin tijdens een overheidsbijeenkomst. Hij noemde het stijgen van prijzen ‘onacceptabel in de context van dalende inkomens”.

Ook in Rusland voelen veel mensen de gevolgen van de coronacrisis in hun portefeuille. Russen zagen hun inkomen in het derde kwartaal gemiddeld dalen met 4,8 procent, terwijl de prijzen van van brood, meel en zonnebloemolie volgens Poetin juist stegen met respectievelijk 6,3, 12,9 en 23,8 procent.

Misjoestin trad niet in detail over welke maatregelen hij precies in gedachten heeft. Het Russische ministerie van Landbouw heeft eerder geopperd de export van graan aan banden te leggen. Zo’n maatregel zou ook in andere delen van de wereld worden gevoeld, omdat Rusland internationaal één van de grootste graanexporteurs is.