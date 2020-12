Beurzen wachten op extra steun ECB

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 620,87 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 903,16 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. Londen won 0,5 procent. Het Britse pond stond onder druk na het uitblijven van een doorbraak in het brexitoverleg.

Aegon (min 1,3 procent) behoorde tot de staartgroep in de AEX. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe strategie. De verzekeraar wil zich verder terugtrekken uit kleine landen en markten om zich te richten op zijn belangrijkste kern- en groeimarkten. Daarnaast wil het bedrijf 400 miljoen euro aan kosten besparen. Zorgtechnologieconcern Philips ging aan kop met een winst van 2,7 procent.

Pharming

In de MidKap sloot GrandVision (min 3,1 procent) de rij. Volgens persbureau Bloomberg wil EssilorLuxottica het moederbedrijf van optiekketens Pearle en EyeWish niet meer overnemen. In een reactie verklaarde EssilorLuxottica (min 0,1 procent) achter de overname te blijven staan. Investeerder HAL, de eigenaar van GrandVision, daalde 0,7 procent.

Pharming was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 2,8 procent. De biotechnoloog is in de Verenigde Staten begonnen met een proef voor de behandeling van Covid-19 met zijn medicijn Ruconest. Bij de kleinere bedrijven verloor Ajax 4,7 procent. De beursgenoteerde voetbalclub wist zich niet te plaatsen voor de achtste finales van de lucratieve Champions League.

TUI

In Frankfurt zakte TUI ruim 3 procent. Het grootste reisbureau ter wereld leed afgelopen boekjaar een verlies van 3 miljard euro door de coronapandemie. TUI denkt wel dat de vraag naar reizen deze zomer zal aantrekken dankzij de komst van de coronavaccins. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh steeg bijna 6 procent dankzij een verhoging van de verwachtingen.

De euro was 1,2104 dollar waard, tegenover 1,2075 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 45,93 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 49,34 dollar per vat.