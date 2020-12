Recordaantal schademeldingen in Groningen

Eind vorig jaar werden er tussen de vierhonderd tot vijfhonderd schademeldingen per week gemeld. Dat zijn er nu ongeveer duizend. Het IMG heeft nu ruim het dubbele aan schadevergoedingen voor schade aan woningen uitgekeerd in vergelijking met 2019. Naar verwachting wordt er dit jaar ongeveer 500 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Daar komt de schade voor waardedaling nog bij.

Het IMG constateert dat de volle omvang van de schade in Groningen steeds duidelijker wordt. Volgens het instituut komen de schades vooral uit het gebied waar voorheen veel minder schade werd gemeld toen de NAM zelf nog over de vergoedingen ging. Er is sprake van een inhaalslag. ‘Veel Groningers weten ons te vinden, maar nog niet iedereen. We gaan daarmee aan de slag en actief mensen benaderen waar geen schade is gemeld, maar de kans op schade heel aannemelijk is. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nog mee bezig. We willen ons niet opdringen, maar wel zorgen dat mensen merken dat ze bij ons goed terecht kunnen”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann.

Het IMG gaat komend jaar starten met vergoedingen voor geestelijk leed dat de bevingen hebben veroorzaakt. Ook kinderen hebben hier recht op. Hetzelfde geldt voor huurders en voor inwonende meerderjarige kinderen. Volgens het IMG is het juridisch complex want er is geen voorbeeld in Nederland waar zo grootschalig dergelijk geestelijk leed en verdriet voor kinderen is vergoed. Het plan is om de immateriële schade van kinderen te bepalen aan de hand van de schadebeoordeling van een van hun ouders. Een kind kan dan in aanmerking komen voor een percentage van dat schadebedrag.