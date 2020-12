China kondigt sancties aan tegen politici VS

China reageert zo op Amerikaanse sancties tegen veertien Chinese toppolitici. Die kregen die strafmaatregelen opgelegd omdat ze volgens de VS een kwalijke rol speelden in besluitvorming over Hongkong.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie noemde de Amerikaanse politici die met sancties te maken krijgen nog niet bij naam. Hij maakte wel duidelijk met welke maatregelen Amerikaanse diplomaten in zijn land te maken krijgen. Houders van Amerikaanse diplomatieke paspoorten kunnen straks niet meer visumvrij naar Hongkong en Macau reizen. Die gebieden hebben een speciale status binnen de communistische volksrepubliek.

De VS en China liggen al geruime tijd in de clinch over de wijze waarop Peking omgaat met de speciale status van die miljoenenstad. De voormalige Britse kroonkolonie maakt sinds 1997 weer deel uit van China. Dat beloofde dat Hongkong tot 2047 een hoge mate van autonomie zou houden, maar volgens critici houdt Peking zich niet aan die afspraak.