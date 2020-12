Britse oppositie bezorgd om uitblijven doorbraak in Brussel

Britse politici hebben bezorgd gereageerd op het uitblijven van een doorbraak in het overleg over een handelsverdrag met de EU. De oppositie wijst alvast met een beschuldigende vinger naar premier Boris Johnson, die woensdag naar Brussel vloog voor een werkdiner met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Het overleg tussen de twee leiders werd gezien als een poging het vastgelopen overleg vlot te trekken, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn geboekt. Angela Rayner van de Britse oppositiepartij Labour klaagde dat Johnson zijn landgenoten een jaar geleden al een deal in het vooruitzicht stelde. ‘Het onvermogen om de deal te sluiten die hij beloofde komt volledig op zijn conto”, zei de linkse politica volgens de BBC.

Johnson suggereerde vorig jaar inderdaad dat een deal klaarlag, maar zegt zelf dat hij die al heeft afgeleverd. Hij doelt dan op het terugtrekkingsakkoord dat met Brussel is gesloten. Daarin maakten het Verenigd Koninkrijk en de EU afspraken over de brexit, die eerder dit jaar al plaatsvond. Inmiddels wordt gepraat over een mogelijk handelsverdrag.

Ook de Schotse SNP-partij is niet te spreken over het gebrek aan vooruitgang. ‘Het uitblijven van een deal zou betekenen dat in diplomatiek opzicht en qua leiderschap enorm is gefaald”, concludeerde parlementariër Ian Blackford, de fractievoorzitter van de partij in het Britse Lagerhuis. ‘Daar moet Boris Johnson verantwoordelijkheid voor nemen.’

De conservatieve brexiteer John Baron nam het juist op voor zijn politieke leider. Hij noemde het lovenswaardig dat Johnson ‘zijn poot stijf houdt’ en niet probeert om snel een compromis te sluiten. ‘We willen allemaal een deal, maar het moet wel een goede deal zijn. Want zoals we vaak hebben gezegd: geen deal is beter dan een slechte deal.’