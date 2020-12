Toponderhandelaar VS: vastlopen overleg schuld van Noord-Korea

De Amerikaanse toponderhandelaar Stephen Biegun verwijt Noord-Korea dat het veel kansen heeft laten liggen in het overleg over het nucleaire programma van de dictatuur. ‘Jullie vragen je wellicht af of ik teleurgesteld ben dat we de afgelopen twee jaar niet meer hebben bereikt. Dat ben ik inderdaad”, zei de Amerikaan bij een Zuid-Koreaanse denktank.

De rakettesten en kernproeven van de Noord-Koreanen vormen al jaren een hoofdpijndossier voor Amerikaanse leiders. Ook aankomend president Joe Biden moet besluiten wat hij aan moet met het regime van Kim Jong-un. De huidige president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider herhaaldelijk persoonlijk ontmoet, maar dat leidde niet tot een doorbraak.

Kim deed in 2018 weliswaar de vage toezegging dat hij wilde ‘toewerken naar de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland”, maar een akkoord bleef uit. Een top in Hanoi eindigde een jaar later in een mislukking. Biegun klaagde dat de Noord-Koreaanse onderhandelaars te vaak hebben gezocht naar ‘obstakels voor onderhandelingen”.

De Amerikaanse topfunctionaris noemde de aanpak van Trump ‘ambitieus en moedig”. Hij riep de Noord-Koreaanse leider op verder te praten. ‘We verwachten niet dat Noord-Korea alles doet voordat wij iets doen”, benadrukte hij. ‘Maar we moeten het eens worden over een plan van aanpak en we moeten het eens worden over het eindpunt van dat plan van aanpak.’