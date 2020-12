Post- en koeriersbedrijven gedijen goed in coronatijd

De transportsector lijdt zwaar onder de coronacrisis, maar daar hebben veel post- en koeriersbedrijven geen last van. Deze bedrijven behaalden in het derde kwartaal 11 procent meer omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Doordat consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan”, aldus de onderzoekers. Dat leverde postbodes en koeriers meer werk op.

Veel andere vervoersbedrijven zagen hun omzet juist dalen in het derde kwartaal, luchtvaart- en spoorwegbedrijven voorop. De totale omzet van deze sectoren daalde respectievelijk met 63 procent en 39 procent. Taxibedrijven gingen er minder op achteruit dan in het tweede kwartaal. Dat kwam onder meer omdat bedrijven in het zieken- en schoolvervoer voor een deel weer aan het werk konden. Straattaxi’s pikten daarentegen weinig klanten op.

