VK en EU onderhandelen nog tot zondag over handelsdeal

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijven de komende dagen door onderhandelen over een mogelijk handelsverdrag na het definitieve vertrek van de Britten uit de EU op 1 januari. Zondag moet er een ‘ferm besluit’ worden genomen of het zin heeft nog door te gaan, heeft de Britse regering laten weten na afloop van het werkdiner van de Britse premier Boris Johnson met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Brussel.