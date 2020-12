Huis van Afgevaardigden zorgt voor meer tijd voor coronasteundeal

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een tijdelijke financieringswet voor de Amerikaanse overheid een stap gezet om een shutdown te voorkomen. De wet die voor een week financiering regelt, gaat nu naar de Senaat. Zonder de tijdelijke maatregel zou de Amerikaanse federale overheid vrijdag zonder geld zitten. Door de verlenging is er iets meer tijd om tot een akkoord over een coronasteunpakket te komen.

Politici in de Amerikaanse Senaat steggelen al maanden over een coronasteunpakket. Het Huis van Afgevaardigden nam daarover al een wet aan, maar die werd door de Republikeinse voorzitter van de Senaat, Mitch McConnell, niet in stemming gebracht. In plaats daarvan wordt in de Senaat zelf onderhandeld over een steunpakket.

De afgelopen dagen leek een deal over ruim 900 miljard dollar aan steun nabij, maar telkens lopen de onderhandelingen weer ergens op vast. Het steunpakket vormt een groot deel van de begroting van de VS en moet dus meegenomen worden in een wet om de financiering van de overheid te regelen.