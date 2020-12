Spaanse Juan Carlos betaalt achterstallige belasting terug

Over de details van het bedrag en de achterstallige belasting deden de advocaten verder geen uitspraken. Wel zou Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, volgens de krant El Pais naar de belastingdienst zijn gestapt om mogelijke vragen over vermeende illegale creditcardtransacties te voorkomen.

De 82-jarige koning wordt in Spanje onderzocht vanwege beschuldigingen van omkoping en corruptie. In augustus ging Juan Carlos in ballingschap. Weken later werd duidelijk dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten verbleef.