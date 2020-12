Ex-verloofde Johnny de Mol trekt kort geding tegen schrijver in

Kaes had het kort geding aangespannen omdat Koster zei privé-opnames in zijn bezit te hebben en die naar buiten zou willen brengen. Het zou volgens hem gaan om een telefoongesprek tussen Kaes en Johnny de Mol en foto’s waarop verwondingen te zien zijn die door haar ex-verloofde zouden zijn aangebracht.

Koster, die onlangs het boek De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland uitbracht, heeft laten weten niet van plan te zijn de opnames naar buiten te brengen. ‘We hebben toegezegd de foto’s met verwondingen erop niet te zullen verspreiden en ook de tape niet. Maar we behouden het recht dat wel te doen als we juridisch gedaagd worden”, zegt hij in het AD.