90-jarige Britse voelt zich geweldig na eerste coronaprik

De 90-jarige Britse grootmoeder die als eerste persoon ter wereld het goedgekeurde coronavaccin van Pfizer toegediend kreeg, voelt zich geweldig. Beelden van Margaret Keenan gingen de wereld over toen ze de prik kreeg tijdens een kort verblijf in een ziekenhuis van het Engelse Coventry.

Nadat ze het ziekenhuis mocht verlaten, liet ze in een verklaring weten dat het krijgen van het vaccin ‘een enorme dag was voor mij persoonlijk en voor de rest van de wereld”. Ze drong er bij anderen opnieuw op aan zich te laten inenten. Ze zei blij te zijn dat ze naar huis kan en daar wat ‘quality time met mijn familie kan doorbrengen”. Keenan hoopt volgende week 91 te worden.

Groot-Brittannië is het eerste westerse land dat is begonnen de bevolking in te enten. Het wordt gezien als een keerpunt in de strijd om de ziekte te verslaan in het zwaarst getroffen land van Europa, met meer dan 61.000 coronadoden.