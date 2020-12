Europese Commissie: laat Europol waarschuwen voor terrorist

Nu krijgt Europol soms informatie van landen buiten de EU en van internationale organisaties over gevaarlijke lieden, maar kan het agentschap die niet delen met landen die het aangaat. In het vervolg moet Europol deze waardevolle gegevens kunnen invoeren in een database die de politie en veiligheidsdiensten in de EU gebruiken. Ze kijken daarin bijvoorbeeld of een arriverende vliegtuigpassagier een gevaar vormt.

De commissie wil Europol ook meer ruimte geven om samen te werken met het nieuwe Europese Openbaar Ministerie, met landen buiten de EU en met bedrijven. Extremisten misbruiken de diensten van bijvoorbeeld internetbedrijven immers om volgelingen te werven, aanslagen te beramen of propaganda te verspreiden, zegt het dagelijks bestuur van de EU. Bedrijven zouden Europol moeten kunnen alarmeren, zodat het in Den Haag gevestigde agentschap betrokken lidstaten kan waarschuwen. Ook moet Europol om persoonsgegevens van verdachten kunnen vragen.

Verder moeten zaken niet langer tussen wal en schip vallen doordat niet duidelijk is welke lidstaat het aangaat. Ook in zulke gevallen wil de commissie Europol inzetten. Verder mag het agentschap in de strijd tegen het terrorisme aan de slag met grote datasets.

Als de nieuwe EU-begroting wordt aangenomen krijgt Europol meer geld en 160 meer personeel.

De voorstellen gaan D66 niet ver genoeg. Europarlementariër Sophie in ‘t Veld zou liefst ‘een volwaardige Europese FBI’ zien, ‘gelet op de voorsprong die internationale criminaliteit heeft op de Europese misdaadbestrijding”.