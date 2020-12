Rutte: bij zwaardere maatregelen zal kerst worden ontzien

Versoepeling van de coronaregels zit er voorlopig niet in, maakte Rutte dinsdag bekend. Dat betekent dat mensen met kerst maximaal drie mensen mogen ontvangen. Volgens Rutte zijn strengere maatregelen niet uitgesloten, omdat de besmettingscijfers oplopen. Maar hij ‘hoopt van harte van niet”.

Het kabinet gaat de besmettingscijfers ‘de komende dagen heel precies monitoren”. Over het soort maatregelen dat Nederland boven het hoofd hangt als het tij niet wordt gekeerd, wil Rutte niet uitweiden.

Oppositie- en coalitiepartijen toonden zich in het debat kritisch over de enorme drukte in sommige winkelstraten rondom koopjesdag Black Friday. De ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Eric Wiebes (Economische Zaken) gaan de komende tijd met ondernemers in gesprek om herhaling te voorkomen. Maar het is uiteindelijk aan burgemeesters om maatregelen te nemen tegen de drukte, aldus Rutte.