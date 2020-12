Moldavië roept ambassadeur terug na vondst 350 kilo smokkelwaar

De Moldavische regering heeft woensdag haar ambassadeur in Moskou teruggeroepen nadat 350 kilo anabole steroïden werden gevonden in een minibus van de ambassade. Het busje werd tegengehouden aan de Oekraïense grens op weg naar Rusland.

De Moldavische douane zei dat de steroïden een marktwaarde hadden van ongeveer 8 miljoen Moldavische lei (385.000 euro). De minibus, met diplomatiek kenteken, werd zaterdag gestopt. De chauffeur zat 72 uur vast.

‘Dit is een schande voor Moldavië”, zei president Igor Dodon. Hij voegde eraan toe dat de ambassadeur verantwoordelijk zal worden gehouden als hij betrokken blijkt bij de smokkel.

Het incident komt slechts enkele weken nadat Dodon, die heeft aangedrongen op nauwere banden met Rusland, zijn herverkiezing verloor van Maia Sandu, een voormalige premier die nauwere betrekkingen wil opbouwen met de Europese Unie.

De verslagen Dodon had eerder geprobeerd een deel van de schuld voor zijn electorale nederlaag op de ambassade in Moskou te schuiven. Dodon zei dat niet genoeg Moldaviërs die in Rusland wonen op hem hadden gestemd. Hij klaagde dat de ambassade gesloten was voor een lunchpauze op de verkiezingsdag, ondanks dat mensen buiten in de rij stonden om hun stem uit te brengen.