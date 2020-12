Rapport: Binnenhof stap voor stap verbouwen 90 miljoen goedkoper

Het stap voor stap verbouwen van het Binnenhof, waarbij de Tweede Kamer niet hoeft te verhuizen naar een tijdelijk onderkomen, is 90 miljoen euro goedkoper dan alles in een keer verbouwen. Dat concludeert bouwprojectbureau BBC Bouwmanagement, dat in opdracht van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een rapport opstelde.

Dat bestuur discussieert al een tijd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over de aanstaande renovatie van het Binnenhof. Uit een rapport in opdracht van BZK van VPR Consultants, dat slechts enkele dagen geleden verscheen, blijkt juist dat de gefaseerde verbouwing veel duurder zou uitvallen. Het budget zou met 40 tot 100 procent toenemen, en de verbouwing zou bovendien een stuk langer duren, staat in dat rapport. Ook is de kans klein dat de ‘gefaseerde’ renovatie ‘hindervrij’ blijft.

Staatssecretaris Raymond Knops wil dat de Kamer deze zomer gewoon gaat verhuizen naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebouw kan immers ook vrij makkelijk coronaproof worden gemaakt, benadrukt de bewindsman. Maar Kamervoorzitter Khadija Arib twijfelt naar verluidt. Zij wees al eerder op de mogelijkheid om gefaseerd te renoveren.

Zevenenhalfjaar

Zo’n verbouwing stap voor stap is niet alleen goedkoper volgens de review van BBC Bouwmanagement, maar duurt ook niet eens zoveel langer. De verhuizing zou voor vijfenhalf jaar zijn, de gefaseerde renovatie neemt zes tot zevenenhalf jaar in beslag, is de verwachting. Bovendien zou het minder overlast veroorzaken, en is het beter om het Kamergebouw te blijven bezetten. Een leeg parlementsgebouw is volgens de review ‘slecht voor de monumentale gebouwen, tenzij een zeer goede klimaatbeheersing wordt gerealiseerd tijdens de uitvoering”.

Het Binnenhof is aan een grote verbouwing toe. Wegens stikstofproblemen is de tijdelijke verhuizing naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken al eerder uitgesteld. Verder uitstel kost zo’n 20 tot 30 miljoen euro per jaar, schat Knops. Bovendien loopt ook de rest van de Binnenhofverbouwing vertraging op als de Tweede Kamer blijft doorvergaderen in het oude pand.