Liberalen Roemenië willen Florin Citu als nieuwe premier

De regerende Nationale Liberale Partij van Roemenië zal de zittende minister van Financiën Florin Citu voorstellen als de volgende premier in het politieke overleg met president Klaus Iohannis. Dat zeiden twee belangrijke partijbronnen die dicht bij het benoemingsproces staan.

‘Het wordt Florin Citu, als de meest geschikte kandidaat voor deze veeleisende functie”, vertelde een functionaris. De tweede functionaris zei dat de partij moest kiezen tussen verscheidene kandidaten, onder wie de gepensioneerde legergeneraal Nicolae Ciuca.

De pro-Europese premier Ludovic Orban is deze week teruggetreden na zijn nederlaag bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocratische oppositie (PSD) werd de grootste partij met 30 procent. De liberale partij van Orban kwam met 25 procent niet verder dan de tweede plaats.

De vraag is echter of de PSD een nieuwe regering mag vormen, of dat de liberalen aan de macht blijven.

President Iohannis, die geldt als uitgesproken PSD-tegenstander, heeft gezegd dat hij niet zou toestaan ​​dat de sociaaldemocraten terugkeren in een regering tijdens zijn huidige termijn, die afloopt in 2024. Iohannis mag de nieuwe premier voordragen en kan dus een andere liberaal vragen een nieuwe coalitie te vormen.