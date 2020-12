OM eist 7 jaar cel en tbs voor doodsteken van echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 45-jarige man voor het doodsteken van zijn vrouw. Dat gebeurde op 5 december vorig jaar in hun woning aan het Waterlandplein in Amsterdam-Noord. De vrouw kwam om het leven door 31 steekwonden en een snijwond.

De verdachte heeft verklaard dat hij en zijn vrouw in de ochtend van de fatale steekpartij ruzie hadden. Hun zonen van zes en vijftien jaar waren getuige van de steekpartij. De oudste heeft zijn vader nog van zijn moeder afgetrokken om haar te beschermen. Hij hoorde zijn vader zeggen dat ze wilde scheiden en dat hij wilde voorkomen dat ze de kinderen van hem zou wegnemen.

Volgens het OM is er sprake van doodslag. De man zou met opzet zijn vrouw hebben doodgestoken. Wanneer zo vaak in het lichaam wordt gestoken, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat er sprake was van opzet om het slachtoffer te doden, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Amsterdam. Voor moord zijn er echter onvoldoende aanwijzingen in het dossier te vinden.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum concluderen dat de verdachte voor een groot deel handelde uit psychotische motieven. Zij adviseren de rechtbank om hem als tenminste sterk verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

De rechtbank doet op 23 december uitspraak.