Kamer wil lessen trekken uit Black Friday-drukte

Hoe kan Nederland lessen trekken uit de drukte in de winkelstraten rond Black Friday, wil de Tweede Kamer weten. Leden van de oppositie en de coalitie stelden tijdens een debat over de coronamaatregelen op woensdag vragen over het voorkomen van drukte in de periode voor de kerst. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher wilde weten hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat zulke drukte ‘nu met de kerstinkopen’ zich niet herhaalt.