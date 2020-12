Passagiers verlaten vliegtuig waarin ‘verdachte situatie’ was

Op Schiphol, waar de Marechaussee woensdag onderzoek deed naar een ‘verdachte situatie’ aan boord van een vliegtuig, hebben de passagiers het toestel verlaten. Dat meldde de Koninklijke Marechaussee woensdag op Twitter.

Een gedeelte van de D-pier is nog afgesloten in verband met het onderzoek. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Kennemerland dat hulpdiensten zijn uitgerukt om assistentie te verlenen aan de politie. Er werd een zogeheten GRIP2-melding gedaan.