Grote steden willen landelijke meldplicht discriminatie

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen een landelijke meldplicht voor discriminatie en racisme. Dat schrijven wethouders van deze steden in een gezamenlijke brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

‘De Black Lives Matter-beweging vestigde eens en te meer de aandacht op het diep en wijdverspreide probleem van racisme en discriminatie in onze maatschappij”, laat de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga namens de G4 weten. ‘De erkenning van het probleem alleen is onvoldoende.’ Een gezamenlijke aanpak met concrete actie is waar de steden voor gaan.

De steden zeggen blij te zijn met de toezegging van minister Ollongren om een nationaal coördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie te benoemen, maar vinden dat er meer nodig is. Ze pleiten daarom voor een landelijke meldcode en -plicht om discriminatie en racisme in verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld bij de politie, de Belastingdienst en het onderwijs tegen te gaan. ‘Zolang een wettelijke basis ontbreekt, is bijvoorbeeld de uitzendbranche niet bereid om discriminerende verzoeken proactief te melden”, schrijven de wethouders.

Ook zou er op gemeentelijk niveau met lokale programma’s meer gedaan kunnen worden om discriminatie op te sporen en tegen te gaan. De steden zeggen hierin intensiever te willen samenwerken en vragen het Rijk hierin om een bijdrage.