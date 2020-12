Eventuele veroordeling levert Hamers geen extra straf op

Ralph Hamers, de oud-topman van ING, zou vanwege zijn rol in de witwaskwestie in Nederland tegen een beroepsverbod van drie jaar kunnen aanlopen. Maar zover komt het niet, omdat hij sinds kort in Zwitserland aan het roer staat van UBS. Zwitserland is geen lid van de EU en daarmee valt hij momenteel ook niet onder de Europese regels.

In Nederland zijn werknemers van banken per 1 april 2015 verplicht om de Bankierseed af te leggen. Wie de eed heeft afgelegd, onderwerpt zich aan het tuchtrecht, waarin onder meer staat dat medewerkers zich integer opstellen. Ook belooft een medewerker zich te gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die gelden in de financiële sector.

De Stichting Tuchtrecht Banken gaat over de uitvoering en toetst of een beëdigde bankmedewerker zich aan de gedragscode heeft gehouden. Medewerkers die zich niet houden aan de regels riskeren een boete oplopend tot maximaal 25.000 euro, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar.

In het geval dat Hamers schuldig wordt bevonden, betekent dat automatisch dat hij de regels heeft overtreden en dat hij kan worden aangesproken op zijn gedrag. Zijn huidige werkgever UBS is echter een Zwitserse bank en hoeft zich niets aan te trekken van een beroepsverbod in Nederland. De bank heeft weliswaar een Nederlandse tak, maar valt daarom nog niet onder het tuchtrecht hier.

Ook zou een veroordeling van Hamers betekenen dat hij een strafblad krijgt en daarmee een aantekening op zijn Verklaring Omtrent Gedrag. Dat zou weer betekenen dat hij bij een eventuele aanstelling in de toekomst bij een Europese bank nog eens extra zal worden gecontroleerd. Daarmee is overigens niet gezegd dat hij niet meer binnen de financiële sector aan het werk kan.