Hof: 14,5 jaar cel en tbs voor doden taxichauffeur uit Maastricht

Een 48-jarige man is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van een 24-jarige taxichauffeur in Maastricht. Het gerechtshof in Den Bosch concludeert dat de man de taxichauffeur wilde beroven van zijn geld, telefoon en auto en hem daarbij om het leven heeft gebracht.

Het hof oordeelt hiermee anders dan de rechtbank in Maastricht. Die veroordeelde de man in 2018 voor moord en legde een gevangenisstraf van achttien jaar op en tbs met dwangverpleging. Volgens het hof is niet bewezen dat de man met een mes in de taxi is gestapt met het doel de chauffeur om het leven te brengen. Er is dus geen sprake van voorbedachte raad, aldus het hof, wel van doodslag in combinatie met diefstal.

Het OM had in hoger beroep achttien jaar celstraf en tbs geëist. Het hof heeft dat met drie jaar verlaagd, omdat de man ook tbs met dwangverpleging wordt opgelegd. Van de celstraf gaan nog zes maanden af, omdat het hoger beroep lang op zich heeft laten wachten.

De taxichauffeur werd in mei 2017 in Spaubeek in Zuid-Limburg met twaalf messteken om het leven gebracht. Het lichaam werd vervolgens achtergelaten in een bos vlak over de grens in Duitsland. De taxi van het slachtoffer werd in mei 2017 onbeheerd en met bloed besmeurd gevonden op de A12 bij Zoetermeer. De verdachte liep op nog geen 2 kilometer van de auto, onder het bloed. Op de route tussen de taxi en de verdachte vond de politie twee portemonnees en pasjes van de chauffeur.