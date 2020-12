Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen iets afgenomen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1684 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 16 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen patiënten is nu even hoog als aan het begin van de maand. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 1211 op de verpleegafdelingen, 25 minder dan dinsdag. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met negen toe. Daar liggen nu in totaal 473 patiënten.

Vanwege de aanhoudende drukte in ziekenhuizen, vooral in de Randstad, werden de afgelopen 24 uur 15 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie 3 ic-patiënten.