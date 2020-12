600 miljoen coronasteun EU voor Oekraïne

De uitkering is het eerste deel van een nieuw bijstandsprogramma waar Brussel en Kiev het deze zomer over eens werden. De EU heeft sinds 2014 al zo’n 4 miljard euro in zogeheten macro-financiële programma’s gestoken die meer welvaart en stabiliteit in het land moeten brengen. De uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Zo moet de strijd tegen corruptie en witwassen worden opgevoerd. Vanwege de coronacrisis zijn er aan deze eerste uitkering geen voorwaarden verbonden, maar bij de volgende zullen wel hervormingen moeten worden doorgevoerd.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie zegt dat Brussel nauw samenwerkt met de Oekraïense autoriteiten. ‘Oekraïne is een buurland en hoort bij Europa. We zetten ons in voor politieke, financiële en technische hulp.’