Poolse supermarkteigenaar: geef alle winkels politiebeveiliging

De eigenaar van meerdere Poolse supermarkten in Nederland wil dat alle winkels politiebeveiliging krijgen. ‘Ik voel mij helemaal niet goed, we zijn bang”, zegt de supermarkteigenaar die uit veiligheidsoverweging anoniem wil blijven. ‘Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden. Het is terreur wat deze mensen doen.’

Dinsdag en woensdag waren er explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk. Wie achter de explosies zit en wat het motief is, is nog onbekend. De winkel in Heeswijk-Dinther waar dinsdagochtend een explosie was, is van de compagnon van de supermarkteigenaar. Ook hij heeft geen idee wie erachter zit. ‘Ik weet het echt niet. Ik ben gaan nadenken met wie we problemen hebben, maar ik weet het niet. Gisteravond was de explosie in Beverwijk, die eigenaar kennen wij niet.’

Zelf heeft de man nog drie winkels, maar waar die zijn wil hij uit angst niet bekendmaken. Hij heeft zelf beveiligingsmaatregelen genomen, maar wil dat bij alle panden politiebeveiliging komt. ‘Wij gaan naar huis, maar iedereen die erboven woont moet goed beveiligd worden.’