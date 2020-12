Kremlin slaat alarm over diefstal uit speciaal commandovliegtuig

Het Kremlin heeft woensdag alarm geslagen over de diefstal van gevoelige apparatuur uit een speciaal vliegtuig dat is ontworpen om het hoogste Russische commando te beschermen tegen de gevolgen van een nucleaire explosie.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de politie in de zuidelijke stad Taganrog was gewaarschuwd dat voor 1 miljoen roebel (13.600 dollar) aan apparatuur was gestolen uit een Iljoesjin Il-80-vliegtuig op een vliegveld.

De woordvoerder van president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, omschreef de inbreuk als een ‘noodsituatie’ en beloofde dat ‘maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt”.

Beriev

Het ministerie van Binnenlandse Zaken specificeerde niet wat er was gestolen, maar zei dat onderzoekers waren gestuurd. De havenstad Taganrog, 1100 kilometer ten zuiden van Moskou, is de thuisbasis van de Russische vliegtuigbouwer Beriev, een staatsbedrijf. Zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als Beriev weigerden verder commentaar te geven.

Maar televisiekanaal REN-TV meldde eerder deze week dat radioapparatuur was gestolen uit een Il-80-vliegtuig dat in Taganrog in onderhoud was. Dieven openden het vrachtluik van het toestel en er werden schoen- en vingerafdrukken gevonden, zei het kanaal. De zender voegde eraan toe dat Beriev vorige week aangifte had gedaan van de diefstal bij de politie.

Het vliegtuig is een van de vier vliegende commandocentra die zijn gebouwd om de president en andere topfunctionarissen te evacueren in geval van een nucleaire explosie.