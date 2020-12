Johnson: kunnen nog steeds goede handelsdeal sluiten

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie kunnen nog steeds een goede handelsdeal sluiten. Dat zei de Britse premier Boris Johnson in aanloop naar het overleg in Brussel met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdagavond. Ze zullen dan samen dineren en proberen beweging te krijgen in de moeizame brexitgesprekken.