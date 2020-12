NS schrapt ticketbalies bij stations: nog maar 15 over

De Nederlandse Spoorwegen willen het aantal stations met een vaste ticketservicebalie terugbrengen van 36 naar 15. Werd in 2004 nog 63 procent van alle kaartjes aan een balie van OV Service & Tickets gekocht, vorig jaar was dat aandeel 12 procent. De NS wil personeel en middelen efficiënter inzetten.

Steeds meer reizigers kopen hun treinkaartje online: vorig jaar werd bijna 30 procent van alle kaartjes gekocht in de app of op NS.nl. Het aantal stations waarop reizigers ondersteuning krijgen door zelf te bellen of via de servicezuil op het station neemt overigens toe van 237 naar 253.

Tjalling Smit van de Raad van Bestuur van de NS: ‘Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen. Bij sommige balies verkopen we slechts één abonnement per tien dagen”.

Op vijftien locaties vindt NS het wel belangrijk om een vaste balie te behouden. Daarbij is onder andere gekeken naar het aantal overstappende reizigers op het station, de complexiteit van het station en het type reiziger dat naar het station komt (bijvoorbeeld toeristen). Servicediensten, zoals Reisassistentie voor reizigers met een beperking, de OV-fiets of de StationsHuiskamer, blijven beschikbaar.