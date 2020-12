Burgemeester Beverwijk: explosie staat niet op zichzelf

De explosie woensdagochtend vroeg bij een Poolse supermarkt in Beverwijk lijkt niet op zichzelf te staan, zegt burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. De burgemeester stond woensdag begin van de middag de pers te woord bij het winkelcentrum waarin de supermarkt is gevestigd. Dinsdag vond in Aalsmeer ook een explosie plaats bij een Poolse supermarkt, die volgens de laatste informatie dezelfde eigenaar heeft als de winkel in Beverwijk.