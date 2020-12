Tijdelijk derde senaatszetel voor fractie-Otten

Het uiteenvallen van de senaatsfractie van Forum voor Democratie levert de fractie van Henk Otten, die zich vorig jaar al afsplitste, voorlopig een extra zetel op in de Eerste Kamer. Robert Baljeu is de nieuwe tijdelijke vervanger van Annabel Nanninga, die met zwangerschapsverlof is. Dat meldt Otten op Twitter.