Martien R. krijgt geen andere rechters

De vermeende drugshandelaar Martien R. uit Oss krijgt geen andere rechters. De wrakingskamer van de rechtbank in Den Bosch heeft woensdag ook de wrakingsverzoeken van twee andere verdachten in de zaak afgewezen. Een schriftelijke motivering volgt nog, meldt een woordvoerder van de rechtbank.

Advocaat Jan-Hein Kujipers had de rechtbank verzocht de strafzaak van R. naar een andere rechtbank te verwijzen, omdat R. het gevoel heeft dat hij met zijn achternaam geen eerlijk proces kan verwachten. ‘De familie R., in ieder geval mijn cliënt Martien, heeft zoals ik het bespeur blijkbaar te veel voetstappen in het Zuiden en met name Noordoost-Brabant, achtergelaten om een volstrekt zuivere berechting op grond van feiten te kunnen verwachten”, motiveerde Kuipers zijn wraking van de rechtbank.

Justitie ziet Martien R. als kopstuk van een crimineel familienetwerk, dat zich bezighield met grootschalige handel in harddrugs en wapens. Tijdens de grote politieoperatie Alfa, in november vorig jaar op en rond het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. woont, werden de meeste verdachten opgepakt. Van de vijftien verdachten in de zaak zijn er nu drie op vrije voeten

Nu de wrakingskamer van de rechtbank de verzoeken heeft afgewezen, ligt het voor de hand dat de rechtbank vanaf mei de zaak inhoudelijk gaat behandelen, waarvoor meerdere weken tot en met begin juli zijn uitgetrokken.