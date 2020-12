Van Dissel: 2 miljoen Nederlanders al beschermd tegen corona

Ongeveer 2 miljoen Nederlanders zijn inmiddels beschermd tegen het coronavirus, omdat zij al eerder besmet zijn geweest. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend hoe lang mensen beschermd zijn na een infectie. Sommige mensen raken voor een tweede keer besmet, maar dat is volgens Van Dissel zeldzaam.