Horeca: uitbreiding coronasteun positief, maar nog niet genoeg

Het is positief dat het kabinet de tegemoetkoming in vaste lasten verruimt voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. Maar voor horecaondernemers is de steun niet genoeg, zolang ze geen zicht hebben op een snelle heropening. Dat zei Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in een eerste reactie op de bekendmakingen.

‘Het is een mooie uitbreiding op de tegemoetkoming vaste lasten, maar uiteindelijk gaat het alleen helpen als we in januari open kunnen”, stelt Willemsen. Het kabinet maakte bekend de vaste lasten tot 70 procent te vergoeden bij het wegvallen van alle omzet. In combinatie met een steunmaatregel voor ongebruikte voorraden zou dat volgens Willemsen kunnen oplopen tot 85 procent in het vierde kwartaal.

‘Maar er is nog steeds een deel dat niet wordt vergoed. Ik kan niet in de portemonnee kijken van iedere ondernemer. Voor sommige horecaondernemers zou dit een mooie aanleiding zijn om door te gaan, maar voor diegenen van wie het geld op is, stopt het.’ De brancheorganisatie schat dat horecaondernemers door lockdownmaatregelen zo’n 4 miljard euro aan eigen spaargeld hebben toegelegd.

KHN vindt het jammer dat er voor startende ondernemers in de horeca geen oplossingen voor steun zijn gevonden. Ook zou het maximaal te vergoeden bedrag via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet voldoende zijn voor grotere ondernemingen die nu zonder inkomsten zitten.

Willemsen vindt dat met de juiste protocollen eet- en drinkgelegenheden op dit moment open zouden kunnen gaan. ‘Maar ik ga er niet meer van uit dat de horeca voor januari open kan.’