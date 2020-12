Merkel: deal tussen EU en Verenigd Koninkrijk nog mogelijk

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen nog steeds een handelsakkoord sluiten. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd in het Duitse parlement. De Britse premier Boris Johnson gaat woensdagavond naar Brussel voor dineroverleg met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de moeizame onderhandelingen.

Merkel zei dat de EU en de Britten nog steeds moeten werken aan een gelijk speelveld voor Europese en Britse bedrijven. Dat is volgens haar van cruciaal belang in de toekomst. Merkel zei wel dat Duitsland zich klaarmaakt voor de mogelijkheid dat er geen deal bereikt zal worden. Op donderdag is er een EU-top van de Europese regeringsleiders. Daar staat het brexitoverleg hoog op de agenda.

De Britse minister Michael Gove, sleutelfiguur in het brexitbeleid, zei dat de EU nu moet bewegen in de gesprekken. Volgens hem is een compromis mogelijk over visserij, een van de grote struikelblokken in het brexitoverleg tussen Londen en Brussel. Er kan een doorbraak komen bij het overleg tussen Johnson en Von der Leyen, aldus Gove.

De Ierse premier Micheal Martin liet weten pessimistisch te zijn over de kansen dat het Verenigd Koninkrijk en de EU de komende dagen een handelsdeal zullen sluiten.