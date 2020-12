Groot onderzoek bij Poolse supermarkt Beverwijk na explosie

Winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend open. De ingang van de door een explosie getroffen Poolse supermarkt zit in het winkelcentrum, de ontploffing deed zich voor aan de achterkant en die ligt aan de openbare weg.

Daar is veel schade te zien. Er lopen veel rechercheurs en politiemensen rond en ook mensen van Defensie. Die zoeken vermoedelijk naar mogelijke resten van explosief materiaal. Er is weinig publiek, maar wel staat er veel pers. Medewerkers van een naastgelegen kapsalon in het winkelcentrum zijn wat meubilair aan het afstoffen.

De openbare weg, het Slangenwegje, is afgesloten voor onderzoek. In de winkel, vanuit het winkelcentrum gezien, lijken enkele plafondplaten op de grond te liggen. Verder is daar weinig schade zichtbaar. Ook de politie had al aangegeven dat de ingang van de supermarkt onbeschadigd is.