Burgemeester Beverwijk: explosie is grove aanslag

De explosie bij een Poolse supermarkt in Beverwijk, woensdagochtend vroeg, is ‘een grove aanslag met grote materiële schade”. Dat zegt burgemeester van Beverwijk Martijn Smit in een reactie op de ontploffing.

Volgens Smit werd de markt in de omgeving al wel opgebouwd toen de explosie rond 05.15 uur plaatsvond. De burgemeester is volgens zijn woordvoerder blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Hij spreekt van een drama voor de eigenaar en een grote schrik voor de omgeving.

Het politieonderzoek is in volle gang, aldus de burgemeester, en daarbij is ook oog voor de overige Poolse supermarkten in de gemeente Beverwijk.