Merkel verdedigt nieuwe schulden met uitzonderingstoestand

De nieuwe schulden die Duitsland aangaat voor de begrotingsplannen van de regering, worden volgens bondskanselier Angela Merkel gerechtvaardigd door de uitzonderingstoestand die de coronapandemie veroorzaakt. ‘We moeten ervoor zorgen dat we in deze bijzondere situatie ook bijzonder handelen”, zei de regeringsleider in de Bondsdag over de extra uitgaven die ze voorziet als gevolg van de economische problemen die de coronamaatregelen met zich meebrengen.