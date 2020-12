Reclamecampagne spoort mensen aan om veilig te winkelen

De overheid komt vanaf aanstaande zaterdag met tv-reclames, waarin mensen worden opgeroepen om verantwoord te winkelen voor de feestdagen. ‘Daarin wordt bijvoorbeeld opnieuw opgeroepen om alleen te winkelen en zoveel mogelijk op rustige momenten”, kondigt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag aan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat het aantal positieve coronatests ‘zorgwekkend’ stijgt. Een van de oorzaken is waarschijnlijk de drukte in de winkelstraten rond Black Friday en in de aanloop naar Sinterklaas, vermoedt het RIVM.