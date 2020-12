Nederlanders googelden vooral: hoe maak je een mondkapje?

Wat is een lockdown? Waarom hamsteren we wc-papier? Hoe maak je een mondkapje? Die vragen hebben Nederland het afgelopen jaar veel beziggehouden, blijkt uit het overzicht van zoekopdrachten in Google. Het bedrijf publiceerde woensdag zijn jaaroverzicht, Year in Search genaamd.

Bij het jaaroverzicht kijkt Google niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. De ‘trending’ trefwoorden hebben vooral te maken met de corona-uitbraak. De snelst gestegen term is ‘coronavirus’, gevolgd door ‘RIVM’. In de top tien staan verder zoekopdrachten als ‘coronavirus Nederland’ en ‘corona dashboard’. Andere veel gezochte onderwerpen dit jaar waren Fred van Leer, de iPhone 12 en Joe Biden.

Ook veel vragen aan Google hebben te maken met de corona-uitbraak. Zo wilden Nederlanders weten waarom het coronavirus eigenlijk zo heet, wat een pandemie is en waarom Italië zo veel coronagevallen telt. Maar mensen gebruikten Google ook veel om te ontdekken waarom cornflakes zijn uitgevonden, wat een koppelwerkwoord is en hoe je wentelteefjes maakt.

De meest gezochte overledene was Kobe Bryant. De basketballer kwam in januari om het leven door een helikoptercrash. Ook actrice Naya Rivera en shorttrackschaatsster Lara van Ruijven werden veel gegoogeld. De meest gezochte serie was Tiger King, bij de tv-programma’s voert Boer zoekt Vrouw de lijst aan. Marco Borsato is de meest op Google gezochte artiest en Noortje Herlaar de meest gegoogelde acteur.