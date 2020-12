Waarschuwing voor dichte mist in bijna hele land

In bijna het hele land wordt woensdagochtend gewaarschuwd voor mist. Er komen dichte mistbanken voor met zicht dat soms minder is dan 100 meter en op sommige plaatsen kan het tot in de middag mistig blijven, meldt Weeronline. De waarschuwing geldt voor heel het land behalve Groningen en Drenthe.

De mist ontstond dinsdagavond in het zuidwesten van Nederland en breidde zich langzaam uit over de Randstad. Het mistgebied heeft inmiddels het zuiden van Amsterdam bereikt en verspreidt zich door een zwakke tot matige zuidenwind verder over Noord-Holland.

Naar verwachting houdt de dichte mist de eerste helft van de ochtend aan. Pas later in de ochtend wordt het zicht iets beter. Regionaal vriest het ook licht maar omdat de temperatuur van veel wegen net boven het vriespunt ligt is het niet glad.