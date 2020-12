Nikkei klimt dankzij koerssprong SoftBank

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een stevige winst gesloten. Een flinke koerssprong van zwaargewicht SoftBank hielp de beurs vooruit. De uitrol van het coronavaccin in het Verenigd Koninkrijk wakkerde daarnaast de hoop op economisch herstel aan. Sterker dan verwachte Japanse machineorders boden eveneens steun aan de handel. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen ook overwegend vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,3 procent op 26.817,94 punten. Techinvesteerder en telecomconcern SoftBank dikte 5,6 procent aan. Persbureau Bloomberg meldt dat het bedrijf overweegt om aandelen terug te kopen om het belang van topman Masayoshi Son te vergroten, zodat hij de resterende investeerders kan uitkopen. Het bestuur van SoftBank klaagt al langer over de onderwaardering van de aandelen van het bedrijf.

Japanse machinemakers als Komatsu, SMC en Fanuc wonnen tot 3 procent dankzij een sterk herstel van de machineorders. De orders namen in oktober met 17,1 procent toe en lieten daarmee de sterkste stijging op maandbasis zien sinds het rapporteren van de gegevens begon in 2005.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,4 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de consumentenprijzen in het land in november voor het eerst in ongeveer tien jaar zijn gedaald door een afname van de prijzen van voeding. De Hang Seng-index in Hongkong klom 1 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,8 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan.