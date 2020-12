‘Biden overweegt Buttigieg als ambassadeur in China’

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden overweegt Pete Buttigieg, zijn tegenstander in de Democratische voorverkiezingen afgelopen voorjaar, te benoemen tot ambassadeur in China, meldt nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat bij de Democraten, is nu nog burgemeester van de plaats South Bend in de staat Indiana.

De burgemeester en Afghanistan-veteraan was volgens meerdere ingewijden ook een van de grote kanshebbers voor de post van VN-ambassadeur, maar werd door Biden niet voor die baan gekozen. Diens woordvoerder reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Velen in de Democratische partij denken dat de gematigde Buttigieg later opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschap, aldus Axios. Zij houden er rekening mee dat een termijn als ambassadeur in Peking de Chinezen alvast de kans geeft om de mogelijke toekomstige president beter te leren kennen. Buttigiegs naam wordt echter ook genoemd in verband met binnenlandse regeringsposten.

Nadat Buttigieg eerder dit jaar zijn campagne in de voorverkiezingen had gestaakt, werd hij een van de belangrijkste ondersteuners van Biden in de strijd tegen president Donald Trump. Ook hielp hij aankomend vicepresident Kamala Harris zich voor te bereiden op haar debat met Trumps vicepresident Mike Pence, de voormalige gouverneur van Buttigiegs staat Indiana.