Kabinet kondigt uitbreiding economisch steunpakket aan

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. De ministers die erover gaan, zullen ook aankondigen dat de voorgenomen versobering per 1 januari toch nog even niet doorgaat. Omdat er nog geen versoepeling van de coronaregels in het verschiet ligt, tast het kabinet vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers.