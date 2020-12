Kamer debatteert over coronabeleid van kabinet

Rond de feestdagen komen geen versoepelingen. Er dreigen nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat, waarschuwde Rutte dinsdagavond. Het wordt een bescheiden kerst waarbij mensen dagelijks maximaal drie gasten mogen ontvangen.

In de Kamer leven grote zorgen over de besmettingscijfers. Ook zijn er vragen over het vaccinatieprogramma van het kabinet. Nederland krijgt in januari minder vaccins van farmaceut Pfizer dan verwacht.

In de ochtend praten deskundigen de Tweede Kamer weer bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat doen onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.