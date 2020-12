‘Trump-advocaat Giuliani woensdag weer uit het ziekenhuis’

Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van de scheidende Amerikaanse president Donald Trump, die zondag op Twitter aankondigde dat het coronavirus bij Giuliani was vastgesteld, voelt zich beter en verwacht woensdag uit het ziekenhuis te worden ontslagen. De 76-jarige oud-burgemeester van New York voert de afgelopen maand het juridisch team van Trump aan in het bestrijden van de verkiezingsuitslag.

In een interview met de New Yorkse radiozender WABC zegt Giuliani dat hij zich vrijdag ongebruikelijk vermoeid voelde. Zondag, vertelde hij, vertoonde hij andere ‘milde symptomen”. Inmiddels zegt Giuliani dat hij geen koorts meer heeft en alleen een lichte hoest.

Vorige week was Giuliani in Arizona, Georgia en Michigan om parlementariërs van die staten, waar Democraat Joe Biden de meerderheid haalde in de verkiezingen, te overtuigen van president Trumps ongefundeerde beweringen over stemfraude door de Democraten. Volgens Giuliani testte hij voorafgaand aan elk bezoek negatief.

De staatsparlementen nemen echter maatregelen om te voorkomen dat er eventueel verdere besmettingen plaatsvinden deze week. Dat van Georgia houdt donderdag een virtuele sessie om de verkiezingen te bespreken. Het parlement van Arizona sluit beide kamers voor een week ‘vanwege recente gevallen en bezorgdheid over Covid-19”.

Giuliani bevestigde dat Jenna Ellis, de nummer twee van Trumps juridisch team, het longvirus dat al meer dan 285.000 Amerikanen fataal werd, ook onder de leden heeft. Nieuwssite Axios meldde dat eerder al op basis van ingewijden.

De pogingen van Giuliani om middels rechtszaken president Trump in het Witte Huis te houden zijn vooralsnog een heilloze onderneming gebleken. Volgens een ingewijde is Giuliani van plan om deze week al weer een virtuele hoorzitting met parlementariërs van de staat Georgia bij te wonen.