Amerikaanse opperrechters verwerpen klacht tegen zege Biden

Amerikaanse opperrechters hebben een klacht van partijgenoten van de Republikeinse president Trump tegen een uitslag van de verkiezingen verworpen. Republikeinse politici wilden de verkiezingsoverwinning van Trumps rivaal Biden in de staat Pennsylvania ongeldig laten verklaren.

Het Hooggerechtshof in Washington weigerde dat. Het is de zoveelste tegenslag voor het kamp-Trump, dat met allerlei rechtszaken probeert te voorkomen dat Biden op 20 januari tot president wordt beëdigd.

Volgens de klagers hadden ongeveer 2,5 miljoen briefstemmen niet meegeteld mogen worden. Die zouden illegaal zijn volgens de wetten van Pennsylvania, meenden zij. De meeste briefstemmen gingen naar alle waarschijnlijkheid naar de Democraat Biden, omdat vooral Democratische kiezers op deze manier zouden hebben gestemd.

De nederlaag van Trump in Pennsylvania is extra bitter, omdat hij daar vier jaar geleden won. Volgens de president is hem zijn herverkiezing ontstolen door massale fraude.